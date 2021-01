Savnet mann funnet i live etter 18 dager i den australske villmarken

Den savnede mannen, Robert Weber, ble lokalisert i morges nær en demning om lag 200 kilometer nord for Brisbane i Australia.

NTB

En mann som ble savnet i villmarken i Australia for over to uker siden, har blitt funnet i live, ifølge myndighetene.