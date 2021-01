NTB

Innbyggere i Vejen sør på Jylland ble natt til søndag vekket av et høyt brak da toalettbygningen i sentrum av byen ble sprengt.

– Halve byen ble vekket av braket klokken 1.34. Det var et meget høyt brak, sier vaktsjef Nikolaj Hølmkjær i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han opplyser at to personer ble sett løpende fra stedet og at de er etterlyst av politiet.