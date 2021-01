Larry King (87) er død

En av verdens mest kjente journalister, Larry King (87), har gått bort.

Larry King var fram til 18. desember 2010 leder for intervjuprogrammet «Larry King Live» på CNN, som er et av de lengstlevende talkshowene noensinne.

TV-stjernens bortgang ble offentliggjort på Kings egen Twitter-konto lørdag, melder Los Angeles Times.

– Dyp sorg

King ble nylig skrevet ut fra sykehus etter at han nyttårsaften ble innlagt på en intensivavdeling etter å ha blitt smittet av coronaviruset.

Den legendariske programlederens bortgang er også stadfestet av BBC og hans produksjonsselskap Ora Media.



«Det er med dyp sorg vi kunngjør dødsfallet til vår medstifter, vert og venn Larry King, som døde i en alder av 87 år på Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles», skriver Ora Media.

Kom tilbake etter hjerteinfarkt



24. februar 1987 fikk han et kraftig hjerteinfarkt og gjennomgikk en femdobbelt bypass-operasjon. Men han kom tilbake etter et lengre sykeleie. Han hadde flere andre diagnoser, blant annet diabetes.

29. juni 2010 annonserte han at han skulle slutte som programleder for Larry King Live, men at han fortsatt skulle gjøre enkelte innslag for CNN.

I begynnelsen av januar kom nyheten om at han var smittet av coronavirus og hadde utviklet covid-19. Noen uker senere ble han skrevet ut, men døde kort tid senere.

Over 424.000 amerikanere har mistet livet av covid-19 siden pandemien brøt ut, ifølge Worldometers.