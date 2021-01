Ivanka Trump sitt nye krypinn i Florida koster hundretusener i månedsleie

Ifølge Wall Street Journal har Ivanka Trump og Jared Kushner inngått en leiekontrakt av ett års varighet. I mellomtiden skal de ferdigstille et boligprosjekt i Florida som paret kjøpte for om lag 150 millioner kroner.

Trumps datter følger i sin fars fotspor og flytter til Miami i Florida. Her har hun og ektemannen Jared Kushner funnet et krypinn. Månedsleien: Over 300.000 kroner.