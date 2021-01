USA, Mexico og Guatemala forbyr migrantkaravaner

Honduranske migranter i sammenstøt med guatemalske soldater i Vado Hondo. Foto: Sandra Sebastian / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

USA, Mexico og Guatemala legger ned forbud mot at migrantkaravaner får passere deres territorier, et forbud som begrunnes med fare for smittespredning.