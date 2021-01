Nedstenging i deler av Hongkong

Beboere ser ned fra balkongene sine etter at de har fått ordre om å ikke forlate hjemmene lørdag. Foto: Kin Cheung / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Myndighetene i Hongkong har for første gang stengt ned deler av byen for å avgrense et pågående koronautbrudd.