Riksrettssaken mot Trump starter i februar

NTB

Riksrettssaken i Senatet mot Donald Trump starter i andre uken i februar, opplyser flertallsleder Chuck Schumer.

I praksis innebærer tidsskjemaet en utsettelse på to uker.

Tiden gjør det mulig for senatorene å gjennomføre sitt ordinære program i mellomtiden, inkludert avstemning for å bekrefte president Joe Bidens statsrådsnominasjoner, samt en mulig behandling av en massiv koronahjelpepakke.

Schumers bekreftelse kom etter å ha oppnådd enighet med republikanerne i Senatet, som ønsket å utsette riksrettssaken for å gi Trump mer tid på å organisere advokatteamet og forberede sitt forsvar.

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, bekreftet fredag at tiltalen vil bli oversendt Senatet mandag, slik at aktoratet, som består av ni medlemmer fra Representantenes hus, kan legge fram sin sak. Med det starter saken formelt mandag.

Men åpningsargumentene blir ikke holdt før mandag 8. februar, slår Schumer fast.

– Vi ønsker å legge dette grusomme kapittelet i vårt lands historie bak oss. Men helbredelse og fellesskap vil kun bli mulig hvis det finnes sannhet og ansvarlighet. Og det er det denne rettssaken vil gi oss, sa Schumer fredag kveld.

Stormet Kongressen

Trump er tiltalt for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» og for å ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget».

Bakgrunnen for det ene tiltalepunktet mot Trump er talen han holdt til tusenvis av tilhengere i Washington 6. januar, dagen da Senatet formelt skulle godkjenne Biden som landets neste president.

Trump gjentok sine udokumenterte påstander om massivt valgfusk, ba de frammøtte «slåss som bare helvete» mot valgresultatet og oppfordret dem til å gå mot Kongressen.

Kort tid etterpå stormet en mobb kongressbygningen, noe som tvang de folkevalgte og visepresident Mike Pence til å evakuere. Fem personer, deriblant en politimann, mistet livet i kaoset.

Representantenes hus tok ut riksrettstiltale mot Trump fem dager senere, og ti republikanere stemte ja til tiltalen sammen med den enstemmige gruppa til Demokratene.

Frikjent sist

– Det vil skade den nasjonale enheten å glemme at folk døde her 6. januar, at valget og demokratiet vårt ble forsøkt undergravet, og grunnloven ble forsøkt vanæret, sa Pelosi torsdag.

Trump er den første presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett to ganger. Han er også den første som blir stilt for riksrett etter at han har gått av.

Han ble frikjent av det republikanske senatsflertallet under den første riksrettssaken. Da ble han beskyldt for å oppfordre Ukraina til å etterforske forretninger som var koblet til rivalen Joe Biden, i bytte mot økonomisk bistand til det ukrainske militæret.

Heksejakt

Denne gangen handler ikke anklagen om private telefonsamtaler, men et svært offentlig opprør som alle Kongressens medlemmer selv fikk erfare på kroppen, og som gikk direkte på TV, understreker Pelosi.

Trump selv har ikke villet ta ansvar for stormingen av Kongressen, men fordømte 14. januar voldsbruken til sine støttespillere. Riksrettsprosessen har han kalt for latterlig og «den største heksejakten i politikkens historie», et begrep han også brukte om den første riksrettssaken.

For at han skal bli dømt, må samtlige demokrater og 17 av de 50 republikanske senatorene finne ham skyldig.