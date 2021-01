Satelittbilder tyder på at russisk-støttede styrker trosser FNs våpenhvileavtale i Libya

Nye satellittbilder avslører en flere titalls kilometer lang skyttergrav som er under konstruksjon langs grensen mellom de to rivaliserende områdene i Libya. Russland står trolig bak operasjonen.

FNs generalsekretær Antonio Guterres har bedt all utenlandsk militær og leiesoldater om å forlate Libya innen førstkommende lørdag, i henhold til våpenhvileavtalen som ble signert 23. oktober.

Nå viser aktivitet fanget opp på satellittbilder at russiske leiesoldater trolig har valgt å trosse FN. Bildene viser at en flere titalls kilometer lang skyttergrav er under konstruksjon langs grensen mellom de to rivaliserende områdene i Libya. Ifølge CNN står den russiske paramilitære organisasjonen Wagnergruppen for skyttergraven.

I en FN-rapport offentliggjort i oktober kom det frem at FN anerkjenner det politiske styret i Libya og planene for det kommende presidentvalget 24. desember 2021. Kort tid etter rapporten ble publisert ba generalsekretæren og FNs sikkerhetsråd alle styrker om å forlate landet innen 23. januar, skriver arabiske Al-Jazeera.

(Saken fortsetter under bildet)

En bil kjører blant de ødelagte bygningene i kystbyen Benghazi i Libya. Bildet er tatt 23. november i fjor. Les mer Lukk

USA bekymret

Amerikanske myndigheter frykter at russisk-allierte leiesoldater har langsiktige planer i oljenasjonen. Blant alle internasjonale styrker er det Wagnergruppen som for øyeblikket har størst militær tilstedeværelse i Libya.

Skyttergraven strekker seg fra kystbyen Sirte til militærbasen Al Jufra sentralt i landet. Les mer Lukk

Skyttergraven strekker seg flere mil fra sørkysten av landet til det Wagner-kontrollerte området og militærbasen Al Jufra, og ifølge satellittbilder er det opprettet flere store festninger langs skyttergraven.

CNN har forsøkt å komme i kontakt med russisk militær, men har ikke lyktes i å få svar.

– Dette kan skade den allerede sårbare fredsprosessen

Libya har i flere måneder vært splittet i to, med FN-anerkjente Government of National Accord (GNA) i Tripoli, som støttes av Tyrkia, og Libya National Army (LNA) i øst, som er ledet av general Khalifa Haftar med støtte fra Russland og De forente arabiske emirater.

– Vi ser ingen tegn til at verken russiske eller tyrkiske styrker har tenkt å handle i henhold til FNs våpenhvileavtale. Dette kan skade den allerede sårbare fredsprosessen som er igangsatt, sier GNA til CNN.

Formålet med skyttergraven ser ut til å være å beskytte LNA-kontrollerte områder fra bakkeangrep, og går gjennom de tett befolkede områdene hvor det har vært flest militære sammenstøt siden Gadhafi-regimets fall i 2011.

Økt tilstedeværelse i middelhavsområdet

Den pågående konflikten har kostet flere tusen mennesker livet og har etterlatt store deler av den oljerike-nasjonen i ruiner, og myndighetene frykter at dette ikke er slutten.

– Jeg tror ikke noen som ruster opp på dette viset har planer om å forlate området med det første, sier GNAs forsvarsminister Salaheddin Al-Namroush.

Eksperter tror Russland har planer om å øke sin militære tilstedeværelse i middelhavsområdet og oljesterke Libya. LNAs talsmann og general Khaled al-Mahjoub bekrefter at Wagnergruppen står for den ferske skyttergraven og festningene, og hevder at de er midlertidige. I fjor avkreftet Russlands president Vladimir Putin at det var russisk militær i Libya, og hevdet at de ikke har leiesoldater i landet.