Astronomer observerte galakse som er i ferd med å dø – det supermassive sorte hullet vokser

Forskere har observert at det supermassive sorte hullet i sentrum av en fjern galakse vokser, noe som sannsynligvis betyr galaksens død.

Det dukker enn så lenge opp nye stjerner i galaksen CQ 4479, men det stadig voksene supermassive sorte hullet i sentrum av galaksen truer dens eksistens og vil trolig føre til at stjernedannelsen stanser. Men dette vil ikke skje med det første. Galaksen vil bruke et par hundre millioner år på å stilne.

Astronomer bekreftet oppdagelsen 11. januar, og håper det vil kunne gi dem svar i det som så langt har vært en gåte.

– Hvordan galakser dør har til nå vært et åpent spørsmål. Det vi har oppdaget nå vil kunne gi oss et innblikk i prosessen, sier astrofysiker Allison Kirkpatrick ved University of Kansas til Science News.

Astronomer tror galakser starter livet med å danne et hopetall av stjerner, og på et tidspunkt forstyrres prosessen og det sorte hullet i galaksens sentrum begynner å mates. Et aktivt matende sort hull, også kalt en kvasar, er synlig milliarder av lysår unna. Sakte men sikkert medfører denne prosessen at galaksen dør. Det overrasker imidlertid forskerne at stjerner fortsatt dannes i CQ 4479.

– Når man ser et sort hull som aktivt sluker materiale, forventer man at stjernedannelsen allerede har stanset. Men åpenbart ikke på et såpass tidlig stadige, sier astrofysiker Kevin Cooke.

Det sorte hullet i sentrum av CQ 4479 er 24 millioner ganger større enn sola, og det vokser med 0,3 solmasser per år. Foreløpig vokser det sorte hullet og stjernene med samme rate. Det forskerne observerer nå støtter teoriene de har hatt om galaksers død. De mener det er logisk at det foregår en overgangsperiode før stjernedannelsen omsider stopper helt opp.