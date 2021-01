Nasjonalgarden raser etter innsettelsen: – Vi føler oss sviktet

Hit ble nasjonalgarden forvist for å hvile da innsettelsen av Joe Biden som USAs president var over. Nå raser medlemmer og lovgivere over behandlingen de fikk.

Flere lovgivere uttrykker sinne etter at nasjonalgarden gikk ut offentlig med behandlingen de fikk etter at innsettelsen av Joe Biden som USAs president var vel gjennomført onsdag.

Flere tusen medlemmer av nasjonalgarden ble hyret til å stå vakt og beskytte området hvor innsettelsen av Joe Biden foregikk onsdag. Mange av dem var tilreisende fra andre delstater og hadde ikke steder å bo i Washington DC. Da seremonien var over ble de forvist til en garasje hvor det var ment at de skulle sove. Garasjen sto tom og garden måtte sove på det iskalde betonggulvet, uten tilgang til mat eller vann.

– Skal jeg være ærlig så føler vi oss sviktet. Etter at seremonien var over og alt hadde gått som det skulle var det ikke lenger bruk for oss og vi ble forvist til et hjørne i et parkeringshus, sier et medlem av nasjonalgarden til CNN.

Lovgivere ser rødt

De totalt 5.000 soldatene i dette parkeringshuset hadde to do på deling. Les mer Lukk

Nå går både demokratiske og republikanske lovgivere ut offentlig og uttrykker sinne over måten garden ble behandlet. West Virginia Republican Party valgte blant annet å dele bilder fra parkeringshuset på sin Facebook-gruppe.

– Dette er helt uhørt, skammelig og rett og slett respektløst. Dette er menn og kvinner som har jobbet iherdig for å sikre hovedstaden og myndighetene. Vi ønsker svar på hvordan dette kunne skje, skriver den demokratiske senatoren Kyrsten Sinema på Twitter.

To toaletter fordelt på 5.000 soldater

Bildene delt på sosiale medier viser medlemmer av nasjonalgarden sove sittende og liggende på gulvet i parkeringshuset. De over 5000 menneskene hadde to toaletter til rådighet.

Ifølge National Guard Bureau skulle troppene kun oppholde seg i parkeringshuset midlertidig mens en Kongressen hadde møte. Etter noen timer fikk medlemmene lov til å vende tilbake til Capitol Hill-komplekset og de tyve bygningene som tilhører regjeringen. Ifølge CNN har politiet i Washington beklaget for hendelsen.

– Vi er opptatt av gardemedlemmenes helse, og ba derfor nylig om at deres vaktplan ble endret slik at de aldri jobbet mer enn åtte timer i strekk og fikk tilstrekkelig med tid til avslapping og søvn, sier US Capitol Police i en pressemelding.

De fleste av de totalt 25.000 nasjonalgarde-medlemmene som ble sendt til Washington i forkant av innsettelsen får dra hjem igjen i løpet av de neste ti dagene.