34 år gammel drapsgåte kan være løst – mann arrestert

I 1987 ble 25 år gamle Wendy Knell og 20 år gamle Caroline Pierce funnet drept med et halvt års mellomrom. Siden har saken stått uløst.

En 66 år gammel engelsk mann er arrestert og siktet for drapet på to kvinner i 20-årene.

I 1987 ble 25 år gamle Wendy Knell og 20 år gamle Caroline Pierce funnet drept med et halvt års mellomrom i den engelske byen Tunbridge Wells.

Knell ble meldt savnet av sine kolleger da hun ikke dukket opp på jobb. Kort tid etter ble hun funnet voldtatt og slått ihjel ved sengen sin.

Et halvt år senere ble 20 år gamle Caroline Pierce funnet drept i en dreneringsgrøft i nærheten av sitt hjem. 20-åringen ble sist observert idet hun forlot en taxi utenfor hjemmet sitt om lag 78 kilometer unna området hvor Knell bodde. Naboer hørte skrik rundt midnatt den kvelden hun forsvant.

Det var ingen relasjon mellom drapsofrene og sakene ble omsider henlagt.

Gjennombrudd etter 34 år

Politiet i Kent sto uten ledetråder i 34 år, før de i desember aksjonerte mot en bolig i Heathfield og arresterte en 66 år gammel mann. Mannen erklærer seg ikke skyldig, og politiet går ut offentlig og ber vitner ta kontakt, skriver The Guardian.

– Selv om det er over 30 år siden drapene fant sted ber vi alle som sitter med noe som helst informasjon om å ta kontakt med oss, uansett hvor ubetydelig informasjonen virker, sier assisterende direktør Tracey Harman ved Kent and Essex serious crime directorate.

– Jeg mistet ikke bare en datter

Det var i 2007 at politiet ved hjelp av avansert analyse klarte å danne en DNA-profil fra en ukjent person. Det samme DNA-et ble funnet på begge åstedene, og i desember fikk politiet treff i sin database og arresterte den 66 år gamle mannen.

I 2017 gikk Wendy Knells familie ut i pressen og snakket om tapet av sin 25 år gamle datter, og påkjenningen av at saken forble uløst.

– Fra den dagen Wendy ble drept har ikke Pam (Wendys mor) klart å være nær meg. Jeg mistet ikke bare en datter, men også min kone, sa Bill Knell til BBC.

Familiene er informert om arrestasjonen og siktelsen.

Video: Mann arrestert og siktet i 32 år gammel drapsgåte: