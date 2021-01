Farc varsler navnebytte i Colombia

NTB

Farc, som nå er et politisk parti i Colombia, har besluttet å bytte navn for å distansere seg fra sin flere tiårige marxistiske blodige kamp mot myndighetene.

Fredsavtalen fra 2016 tilrettela for at Farc ikke lenger skulle være en geriljabevegelse, men et politisk parti.

– Det var vanskelig for oss å beholde Farc-navnet, ikke fordi vi angret på det, eller for at det gjorde oss skamfulle over noe, men fordi det var som Farc at vi tok del i en væpnet konflikt, i krig, sa leder Rodrigo Londoño, også kjent som Timotsjenko, torsdag.

Han medga at konflikten førte til mye smerte og la til at navnet Farc er nært forbundet med blodsutgytelse.

Et nytt navn ventes å bli kunngjort senere denne måneden, opplyste han torsdag.