Sør-Afrika må betale langt mer enn EU for vaksiner

NTB

Sør-Afrika må betale 2,5 ganger mer for vaksinen fra AstraZeneca og Oxford-universitetet enn det de fleste landene i Europa gjør, ifølge landets myndigheter.

Sør-Afrika har bestilt minst 1,5 millioner doser med vaksinen, som produseres i India, med levering i januar og februar.

Hver dose vil koste 44 kroner, nesten 2,5 ganger mer enn det flesteparten av landene i Europa må betale for vaksinen, ifølge helsedepartementet i Sør-Afrika. Departementet gir ingen forklaring på prisforskjellen.

EUs medlemsland betaler 18 kroner for en dose med vaksinen fra AstraZeneca og Oxford-universitetet, ifølge informasjon som en belgisk statsråd lekket på Twitter i forrige måned.

Avtaler inngått mellom velstående land og vaksineprodusenter har skapt bekymring over at prisene kan drives opp og føre til mangel på vaksiner for fattigere land.