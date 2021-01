Nord-Koreas «dark fleet» har stilnet – kan bety ny hungersnød

Eksperter frykter at regimet sender det nordkoreanske folk ut i hungersnød.

Det er blitt observert en dramatisk nedgang i Nord-Koreas såkalte «mørke flåte» i løpet av 2020. Nedgangen kan få katastrofale følger for landets befolkning.

I flere tiår har Nord-Korea drevet med ulovlig og uregistrert fiske i havområdene rundt Russland, Sør-Korea og Kina.

Virksomheten refereres til som «dark fleet», da skipene ikke deler sin lokasjon slik at de kan overvåkes, og bryter med global sjørett, skriver CNN.

95 prosent nedgang

Det fiskes i stor grad etter blekksprut, som er en viktig matressurs for landet. I løpet av 2020 stupte virksomheten, noe som ifølge Global Fishing Watch var spesielt synlig i farvannet utenfor Russland. Der ble antallet observerte nordkoreanske skip redusert med 95 prosent.

Den ikke-statlige organisasjonen bruker satellittfoto til å overvåke skipene som forsøker å unngå registrering, og følger nøye med på Nord-Koreas blekksprutfiske. Det er også blitt observert en kraftig reduksjon av fiske i landets egne farvann.

Et militærskip er avbildet blant nordkoreanske fiskebåter på kysten av den sørkoreanske øya Yeonpyeong. Les mer Lukk

Frykter regime-styrt hungersnød

Blekksprut er populær i hele nordøstlige Asia og populariteten har økt ytterligere de siste årene. I Nord-Korea fermenteres, syltes, grilles og tørkes blekkspruten. Allerede før 2020 led landet av matmangel, og nå fryktes det at regimet sender folket inn i en ny hungersnød.

Landet er ikke fremmed for å bruke sult som et våpen til å kunne kontrollere folket.

Ifølge en studie gjennomført av International Association of Genocide Scholars er hungersnøden i 2010-2012 å kategorisere som folkemord i henhold til FNs folkemordkonvensjon. Nord-Korea beskyldes både for å ha forårsaket hungersnød, og å bruke sult som straff, står det i studien.

En skolegutt testes for feber før han får gå inn i skolegården i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. Les mer Lukk

Coronaviruset

Ifølge regimet er den reduserte fiskevirksomheten en konsekvens av coronapandemien. Under pandemien har det allerede lukkede samfunnet tidvis vært totalisolert fra omverdenen, også når det gjelder import og eksport av varer. Handelen mellom Beijing og Pyongyang, som anses som Nord-Koreas livline, ble kuttet i løpet av 2020. Ifølge avhoppere er situasjonen prekær, skrev ABC Nyheter i desember.

– Det lover ikke godt, ikke bare for Nord-Koreas økonomi, men for mange mennesker som må overleve fra dag til dag i landet, sa Evans Revere i desember. Revere har tidligere jobbet for amerikanske myndigheter i Sørøst-Asia.

Ifølge Kim Jong-un har landet så langt ikke registrert et eneste tilfelle av coronavirus, en påstand eksperter avfeier som propaganda. Men landet har tilsynelatende blitt spart for større smitteutbrudd og smittebølger.

Ifølge en FN-rapport fra 2020 lider i overkant av 10 millioner nordkoreanere av akutt matmangel, og det er ventet å bli langt verre som følge av coronavirus-restriksjonene.

– Det er tilgang på mat, men selve fordelingen av maten er på sitt verste siden den store hungersnøden på 90-tallet, sier Chad O’Carroll, direktør ved Korea Risk Group, til CNN.

«Spøkelsesskip» langs Japans kyst

Denne båten ble funnet utenfor kysten av Japan i 2015. Båten ble funnet drivende på sjøen med flere andre lignede båter. Om bord ble det funnet omkomne fiskere. Les mer Lukk

I fjor publiserte Global Fishing Watch en rapport som hevder at kinesiske fiskebåter hadde tatt seg inn i nordkoreansk farvann og dermed presset Nord-Koreas flåte ut i andre, mer utsatte, områder. I flere år har nordkoreanske såkalte «spøkelsesskip» drevet på land langs Japans kyst, ofte med omkomne mannskaper om bord. En av årsakene kan være at skipene ikke er egnet til å operere under forholdene i mer utsatt farvann.

– En etter en har fiskerne mistet livet. De må ha kjent på voldsom frykt og hjelpeløshet, sier munken Ryosen Kojima til Channel News Asia. Kojima opplevde at et av spøkelsesskipene dukket opp utenfor halvøya hvor templet hans befinner seg. På skipet ble det funnet åtte døde mennesker.

Japanske medier har rapportert om spøkelsesskipene siden 2013, og i løpet av de siste par årene har antall oppdagede skip økt dramatisk.

