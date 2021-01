NTB

Et kraftig jordskjelv ble torsdag utløst utenfor kysten av Indonesia, men det skal ikke være fare for en tsunami.

Rystelsene ble utløst under havbunnen nordøst for øya Sulawesi. Havområdet ligger et stykke sør for Filippinene.

Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1, ifølge indonesiske eksperter, som opplyser at det ikke er fare for en tsunami.