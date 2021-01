Høyreekstreme Proud Boys er provosert: Kaller Trump «svak»

En av de væpnede militsgruppene som har holdt Donald Trump-fanen høyt, er nå kommet på andre tanker. Etter at Trump tok avstand fra vold og fordømmer stormingen av Capitol Hill, langer Proud Boys ut mot ekspresidenten.

Den ytterliggående grupperingen, som i hovedsak består av hvite menn, er på krigsstien. Men denne gang er det ikke mot demokratene og andre som de mener stjal valgseieren fra Donald Trump.

Nå er det Trump selv som får gjennomgå.

– Trump vil gå under som en total fiasko, er en av meldingene som den væpnede gruppen har publisert på meldingsappen Telegrams, skriver The New York Times.

«Ta et skritt tilbake og være beredt»

Avtroppende amerikanske president Donald Trump vinker idet han ombord på Marine One i Det hvite hus i Washington, DC 20. januar 2021. Trump nektet å delta under innvielsen av den valgte presidenten Joe Biden. (Foto av MANDEL NGAN / AFP) Les mer Lukk

Proud Boys ble mye omtalt etter den første TV-debatten mellom Donald Trump og Joe Biden i oktober i fjor. Trump ba gruppen «ta et skritt tilbake og være beredt.» Dette ble av analytikere tolket som et signal til den radikale gruppen om å være i beredskap hvis det smeller.

Trump har derfor blitt hyllet av høyreekstreme som mener han er den politiske ledestjernen i kampen mot det som har blitt fremstilt som eliten og folkets fiender.

Men etter å ha blitt hyllet for sin presidentgjerning og sin kontroversielle lederstil, har gruppen nå fått nok og vendt seg mot Trump.

– De trodde på ham



Nå blir gruppens medlemmer frarådet mot å delta i protester og samlinger til støtte for Trump og det republikanske partiet. I sosiale medier stemples Trump som «svak».

Fakta om Donald Trump * Født 14. juni 1946 i Queens i New York. * Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap. * Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania. * Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer. * Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet. * Er ifølge Forbes (2018) god for 3,1 milliarder dollar, rundt 25 milliarder kroner. Er dermed USAs rikeste president noensinne. * Var i 2004–2015 produsent og programleder for realityshowet «The Apprentice» på TV-kanalen NBC. * Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012. * I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016. * Tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president. * Stilte til gjenvalg i 2020-valget. Etter et valg med rekordhøy valgdeltakelse og svært jevne resultater i flere vippestater erklærte Joe Biden seier lørdag 7. november. Trump fremmet en rekke ubegrunnede påstander om valgfusk og uregelmessigheter og ville ikke innrømme valgnederlag. (Kilde: NTB)

– Da Trump fortalte dem at hvis han forlot kontoret, ville Amerika falle i en avgrunn, trodde de ham. Nå som han har forlatt embetet, tror de at han både har gitt seg og unnlatt å utføre sin patriotiske plikt, sier Arieh Kovler, en uavhengig israelsk forsker og ekspert på høyreekstreme, til The New York Times.

Trump: – De vil bli stilt for retten

I en video publisert på Det hvite hus sin offisielle Twitter-konto kort tid etter at Representantenes hus stemte for å stille ham for riksrett for andre gang, uttalte Trump dette:

– Jeg vil være veldig tydelig: Jeg fordømmer utvetydig volden vi så i forrige uke. De som deltok i angrepene, vil bli stilt for retten, sa Trump. Han la til at han ble sjokkert og veldig lei seg over det som skjedde, og at ingen av hans «ekte tilhengere noensinne ville kunne støtte politisk vold».

– Ekstraordinær svak

Folkevalgte gjemmer seg under stormløpet mot Kongressen 6. januar. Flere fremtredende medlemmer av høyreekstreme Proud Boys skal ha deltatt i de voldelige opptøyene. Les mer Lukk

Det er denne uttalelsen, og den påfølgende tausheten etter at han forlot Det hvite hus, som nå får hans tidligere lojale støttespiller i Proud Boys til å se rødt. Flere av medlemmene er allerede pågrepet, og andre står på listen over mistenkte etter Kongress-stormingen som krevde fem menneskeliv.

– Det er virkelig viktig for oss alle å se hvor mye Trump sviktet sine støttespillere denne uken. Vi er nasjonalister, først og alltid. Trump var bare en mann og som viser seg å være ekstraordinær svak på slutten, heter det i en annen melding fra grupperingen.

Forsker: – De ønsket å starte en borgerkrig

Ifølge ekstremismeforsker Marc-André Argentino ved Concordia University, har Proud Boys og andre av Trumps tidligere allierte grunn til å føle seg forrådt.

Fakta om opprøret i Washington D.C. * Onsdag 6. januar var tilhengere av president Donald Trump samlet i Washington D.C. for å vise sin støtte til presidenten, protestere mot valgresultatet og høre Trump tale. * Demonstrasjonene utviklet seg mens Kongressen seremonielt skulle godkjenne resultatet av presidentvalget. * Ved 13.30-tiden lokal tid brøt opprørere gjennom barrikader på baksiden av kongressbygningen, og politiet klarte ikke å stanse dem. * En halvtimes tid senere kom de første meldingene om at opprørere hadde kommet seg inn i bygningen. Møtene i Kongressen ble stanset, og kongressmedlemmer ble evakuert. Flere folkevalgte gjemte seg under setene sine før de ble evakuert. * Bevæpnet politi tok etter kort tid seg inn i bygningen. FBI, spesialstyrker (S.W.A.T.), opprørspoliti og nasjonalgarden bidro for å holde folkemengdene under kontroll og rydde bort folk fra kongressområdet. * En kvinne som forsøkte å ta seg inn gjennom en barrikadert dør inne i bygget, ble skutt og drept. Tre andre mistet livet i det politiet beskriver som «medisinske nødhendelser». * Flere politibetjenter ble også skadd. Over 50 personer er pågrepet. I tillegg ble også minst to bomber funnet og uskadeliggjort. * Guvernøren i Washington D.C. innførte et portforbud fra klokken 18 lokal tid (midnatt norsk tid) fram til klokken 6 dagen etter. * Samtidig som opptøyene pågikk, tvitret Trump at valget var stjålet fra ham og la ut en video der han sa at han elsker demonstrantene, men at de måtte gå hjem. * En rekke republikanere som har vært nære støttespillere til Trump, har tatt sterkt avstand fra volden og stormingen av Kongressen. Statsledere verden over har i tur og orden fordømt opprøret, deriblant flere Trump-vennlige ledere. * Drøyt seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus for å fortsette sertifiseringen av Joe Bidens valgseier. * I kjølvannet av opptøyene ble Trump midlertidig utestengt fra alle sosiale medier. I Washington ble unntakstilstanden forlenget med 15 dager, til dagen etter Joe Biden ble innsatt som ny president. * Flere demokrater tok til orde for å stille Trump for riksrett og fjerne ham før innsettelsen senere denne måneden. Demokratene har også sendt et brev til visepresident Mike Pence, hvor de ber ham ta over som president. * Representantenes hus har vedtatt å ta ut riksrettstiltale mot avtroppende president Donald Trump. Samtlige 222 demokrater og 10 av 211 republikanere stemte for. * Trump anklages for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen. * Han anklages også for ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget». * Saken blir nå oversendt Senatet, som fungerer som domstol i riksrettssaker. * Skal Trump bli dømt, trengs to tredels flertall i Senatet.

– De ønsket å bevæpne seg og starte en borgerkrig og fjerne regjeringen på Trumps vegne, men til slutt kunne han ikke være den autoritære lederen de ønsket at han skulle være, konstaterer han.

Joe Biggs, en sentral skikkelse i den høyreradikale gruppen Proud Boys, er nå pågrepet og siktet for stormingen av Kongressen.

Før opptøyene skal Biggs ha bedt sine tilhengere kle seg i svart for å ligne på den venstreorienterte Antifa-bevegelsen, som ofte blir anklaget for å være urostiftere av Trump og hans tilhengere.

Video: Trump: – Obama var en voldsomt inkompetent president