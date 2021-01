Joe Exotic hadde limousinen stående utenfor fengselet

Vraket fra Trumps benådningsliste

Donald Trump benådet over 70 personer før han gikk av som president. Verken hans egen advokat eller «tigerkongen» Joe Exotic var blant dem.

I løpet av sine siste timer som president, endte Donald Trump opp med å benåde 73 personer og omgjorde straffen for 70 andre.

En som var helt sikker på at han skulle bli benådet, var Joseph Maldonado-Passage, bedre kjent som «Joe Exotic» fra den populære Netflix-serien «Tiger King».

Joe Exotic soner for tiden en dom på 22 år i et fengsel i Fort Worth i Texas. Han ble i 2019 dømt for dyreplageri og for å ha forsøkt å ansette en leiemorder for å ta livet av erkerivalen Carol Baskin. Les mer Lukk

I september sendte Exotic et brev på 257 sider til Trump, ifølge Los Angeles Times. I brevet ba han Trump om å benåde ham.

– Hvis jeg noen gang har sett opp til noen, er det deg, skriver Exotic.

– For uskyldig og for homo

Tigerkongen skal ha vært så sikker på å bli løslatt, at han hadde en limousin ventende utenfor fengselet i Texas onsdag.

Uheldigvis for Exotic benådet ikke Trump ham i løpet av sine siste timer som president. Det falt ikke i god jord hos den gamle tigerkongen.

– Jeg var for uskyldig og for homo til å fortjene en benådning fra Trump. De korrupte vennene hans er først i køen, skrev Exotic på Twitter, før han fyrte løs mot Trumps førstefødte sønn, Donald Trump Jr.

– Jeg var bare viktig for Don Jr. da han trengte oppmerksomhet på sosiale medier. Var vi dumme som trodde han faktisk brydde seg om rettferdighet?

Trump Jr har tidligere støttet en benådning av Exotic i et intervju på SiriusXMs radioshow med Jim Norton og Sam Roberts.

– På et generelt grunnlag kan jeg støtte det bare fordi det ville vært morsomt, sa presidentsønnen.

Tigerkongen soner for tiden en dom på 22 år i et fengsel i Fort Worth i Texas. Exotic ble i 2019 dømt for dyreplageri og for å ha forsøkt å ansette en leiemorder for å ta livet av erkerivalen Carol Baskin.

Se video: Trailer: Tiger King

Your browser doesn't support HTML5 video. Trailer: «Tiger King»

Benådet ikke egen advokat

Da Trumps tid som president nærmet seg slutten, var det mange spekulasjoner rundt hvem som ville bli benådet og ikke. Trump ble blant annet advart av flere advokater mot å benåde både seg selv og sine egne barn, noe han til slutt valgte å ikke gjøre.

Ifølge New York Times skal Trumps advokat, Rudy Giuliani, ha vært i kontakt med Trump for å diskutere sin egen benådning, uten at det ga resultater.

Grunnlegger av Wikileaks, Julian Assange, var også en mange hadde i tankene da Trump skulle dele ut benådninger. Ifølge Independent skal Assanges forlovede, Stella Morris, både ha oppfordret justisdepartementet til å droppe anklagene mot Assange og bedt Trump om å gi ham benådning.

Wikileaks-grunnleggeren endte ikke på Trumps liste.

Her kan du se den fullstendige listen over hvem som ble benådet og hvem som fikk redusert straff.

Like gjerrig som Bush

Siden 1933 er det ingen presidenter som har vært snillere enn Franklin D. Roosevelt. Ifølge BBC skal Roosevelt ha benådet 2819 personer, i tillegg til å redusere straffen for ytterligere 488 i hans tid som president.

Barack Obama delte ut 212 benådninger og omgjorde straffen for 1715 personer.

Den eneste presidenten som har vært like gjerrig på benådninger som Trump, var George Bush Sr. Han delte ut 74 benådninger og omgjorde kun tre straffer.