Sentral Proud Boys-skikkelse pågrepet etter kongresstormingen

Joe Biggs (nummer tre fra høyre) er pågrepet etter stormingen av Kongressen. Her sammen med andre Proud Boys-medlemmer i august 2019. Foto: Noah Berger / AP / NTB

NTB

Joe Biggs, en sentral skikkelse i den høyreradikale gruppen Proud Boys, er pågrepet og siktet for stormingen av Kongressen i USA.

Ifølge saksdokumenter var Biggs en del av mobben som trengte seg inn i Kongressen da valgseieren til nåværende president Joe Bidens ble godkjent 6. januar.

Før opptøyene skal Biggs ha bedt sine tilhengere kle seg i svart for å ligne på den venstreorienterte Antifa-bevegelsen, som ofte blir anklaget for å være urostiftere av Donald Trump og hans tilhengere.

Proud Boys ble landskjent etter den første TV-debatten mellom Donald Trump og Joe Biden i oktober i fjor. Trump ba gruppen «ta et skritt tilbake og vær beredt.»

To dager før opptøyene ble Proud Boys-leder Henry «Enrique» Tarrio pågrepet og siktet for å ha satte fyr på et Black Lives Matter-flagg i en historisk svart kirke i Washington DC. Han ble løslatt samme dag som Kongressen ble stormet, men fikk ikke lov til å oppholde seg utendørs i hovedstaden.