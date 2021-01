Asia-børsene steg etter presidentskiftet i USA

NTB

Optimisme om presidentskiftet i USA bidro til at børsene i Asia økte torsdag. Dagen før ble det satt rekordnoteringer på Wall Street.

Det asiatiske markedet håper at den nyinnsatte presidenten Joe Biden vil styrke den amerikanske økonomien som sliter, noe som vil bety mye for Asias eksportvirksomhet.

I Tokyo steg Nikkei-indeksen med 0,7 prosent i åpningstimene, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia gikk opp 0,6. Hovedindeksen i Shanghai og Kospi-indeksen i Sør-Korea økte med 0,4 prosent.

Onsdagens presidentinnsettelse medførte en god børsdag i New York. Både S&P 500-, Nasdaq- og Dow Jones- indeksen forbedret dermed sin tidligere rekordnotering.

Biden har allerede gjort det klart at han vil jobbe for at Kongressen vedtar en omfattende kriseplan på 1.900 milliarder dollar for å styrke økonomien og hjelpe dem som er rammet av koronapandemien.