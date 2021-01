Taiwan invitert til Bidens innsettelse

NTB

Taiwans USA-utsending var formelt invitert til Joe Bidens innsettelsesseremoni for første gang siden USA anerkjente Kina i stedet for Taiwan i 1979.

Hsiao Bi-khim postet et bilde av seg selv under seremonien og sa hun var beæret over å representere Taiwans folk og regjering under innsettelsen av Biden og Kamala Harris.

USAs presidenter har vanligvis vært svært forsiktige med sitt forhold til Taiwan for å unngå å provosere Kina, som anser Taiwan for å være en del av Kina.

Men denne tilnærmingen endret seg drastisk under Donald Trump. Taiwans president Tsai Ing-wen fikk en telefonsamtale med Trump etter at han var blitt president, noe Kina reagerte sterkt på.

Siden har Trump trappet opp våpensalg og diplomatiske kontakter med Taiwan, og det siste han gjorde, var å oppheve begrensningene på amerikanske tjenestemenns kontakter med sine motparter på øya.

At Hsiao var invitert til Bidens innsettelse, kan tyde på at Biden ikke tenker på å reversere Trumps holdning til Taiwan.