Biden må regne med kraftig motstand i Kongressen

Nancy Pelosi (t.h.) og Chuck Schumer (t.v.), Demokratenes ledere i henholdsvis Representantenes hus og Senatet, vil få en vanskelig oppgave med å vinne nødvendig tilslutning til president Joe Bidens politikk i Kongressen. Det til tross for at Demokratene nå har knapt flertall i begge kamre. Foto: AP / NTB

NTB

Demokratene sikret seg knapt flertall i begge Kongressens kamre, men Republikanerne kan likevel stikke mange kjepper i hjulene for president Joe Biden.

Senatet er etter valget delt på midten, men med visepresident Kamala Harris' dobbeltstemme vipper det i Demokratenes retning.

Flertallet i Senatet vil gjøre det enkelt for president Joe Biden å få tilslutning til valg av statsråder, andre sentrale medarbeidere og dommere.

I andre spørsmål trengs det imidlertid to tredels flertall i Senatet, og Biden vil derfor måtte kjempe hardt for å kunne sette sin politikk ut i livet.

I en del budsjettrelaterte saker vil det også holde med simpelt flertall i Senatet, selv om den prosessen er lang og kronglete. Det kan tidligere president Barack Obama skrive under på, selv om han til slutt lyktes med å presse gjennom deler av sin helsereform.

Under Trump lyktes Republikanerne med sitt knappe flertall å få gjennom en skattereform til protester fra Demokratene, men slet med å slå en strek over Obamas helsereform.

Krevende

Biden vil med simpelt flertall i Senatet trolig forsøke å få vedtatt omstridte elementer i koronastøtteordningen, oppheve noen av Trumps skattekutt og utvide de føderale helseordningene.

Demokratenes flertallsleder Chuck Schumer får den krevende oppgaven med å lose forslagene gjennom Senatet, der det også er ventet hissige debatter om alt fra politireform til klimatiltak i tiden framover.

Vedtak i slike spørsmål krever imidlertid at Schumer får tilstrekkelig mange republikanske senatorer med på laget, noe som kan bli svært krevende og trolig forutsetter hestehandel om helt andre saker.

Filibuster

Biden og Demokratene slipper trolig heller ikke filibuster, den omstridte og til dels forhatte forhalingstaktikken som innebærer endeløse taler og innlegg for å hindre at det kan stemmes over forslag.

De fleste lands nasjonalforsamlinger har bestemmelser som etter en viss tid stanser slik forhaling, men ikke Senatet der senatorene har ubegrenset taletid.

Det fins rett nok på papiret en mulighet til å stanse filibuster, men da må minst 60 senatorer si at nok er nok.

Reduserer muligheten

Når presidentens parti har kontroll over begge kamre i Kongressen, bidrar dette så å si alltid til å drive de to partiene lengre fra hverandre og svekker dermed muligheten for å komme fram til kompromisser.

Selv om polariseringen har tiltatt under Trump, lyktes Kongressen nylig både med å bli enige om en pandemikrisepakke på nærmere 8.000 milliarder kroner og å overkjøre presidentens veto mot forsvarsbudsjettet.

I spørsmål som økning av statsgjelden går de to partiene derimot rett i skyttergravene, og mange republikanere vil trolig bruke mye krefter fram mot mellomvalget i 2022 og neste presidentvalg i 2024 på å svartmale alt Demokratene står for og sabotere Bidens politikk.

Frustrasjon

Med Demokratenes knappe flertall er det også lite som tyder på at Schumer og Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, vil sette kreftene inn på å tvinge gjennom krav fra mer radikale demokrater, som Bernie Sanders' Medicare for All-plan eller Green New Deal, en omfattende plan som skal kutte USAs avhengighet av fossilt brensel og redusere CO2-utslippene kraftig.

Dette vil trolig frustrere dem som stiller seg bak disse planene, som da i stedet vil forsøke å tvinge gjennom andre forslag som etter amerikansk standard vil bli sett på som radikale.