Verdens ledere håper på ny start med Biden

Tysklands statsminister Angela Merkel er som mange andre ledere i verden lettet over at Joe Biden tar over som USAs president. Foto: Hannibal Hanschke / Pool via AP / NTB

NTB

Ledere over hele verden gratulerer Joe Biden og Kamala Harris og ser fram til en ny start etter fire kaotiske år under Donald Trump.

Verdenslederne ønsket Biden velkommen inn i sine rekker, idet de påpekte at verdens mest presserende problemer, som koronakrisen og klimaendringer, krever multinasjonalt samarbeid, en idé som Trump latterliggjorde.

Regjeringer og land som ble rammet av Trumps sanksjoner og andre tiltak, setter sin lit til muligheten for en ny start, mens enkelte ledere som hyllet Trumps blanding av nasjonalisme og populisme, var mer tilbakeholdne.

Men mange uttrykker håp om at Biden vil få amerikansk demokrati tilbake på sporet igjen, to uker etter at horder av Trump-tilhengere stormet Kongressen og skremte dem som kjemper for demokrati i sine land.

Hyller feiringen av demokrati

Tysklands statsminister Angela Merkel, som ble mer behandlet mer nedlatende enn de fleste av Trump, hyllet innsettelsesseremonien i Washington onsdag som «en sann feiring av amerikansk demokrati».

– Jeg ser fram til et nytt kapittel i tysk-amerikansk vennskap og samarbeid, tvitret hennes talsmann Steffen Seibert på hennes vegne.

Canadas statsminister Justin Trudeau, som var i konflikt med Trump om handel, sa at han ser fram til å samarbeide med Biden mot klimaendringer, for grønn vekst og mangfold. Selv om han er skuffet over at Biden skroter Keystone XL-rørledningen mellom de to landene.

Britenes statsminister Boris Johnson, som syntes å ha hatt et godt forhold til Trump gratulerte Biden og Kamala Harris, mens Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon var mer direkte og gjorde det klart at hun ikke vil savne Trump i det hele tatt.

– Jeg er sikker på at mange av oss her i kammeret og over hele Skottland vil være svært glad for å si cheerio til Donald Trump, sa hun.

Lettelse i Brussel

I Brussel uttrykte EU-lederne lettelse over utsikten til et nytt samarbeid med et USA som i Trumps fire år behandlet EU som en fiendtlig alliert.

– Etter fire lange år har Europa igjen en venn i Det hvite hus. Det er et nytt daggry i USA, og EU er klare for en ny begynnelse, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

– Dagen i dag markerer mer enn en overdragelse av makten. Det er en mulighet for å revitalisere det transatlantiske forholdet som har lidd stor skade de siste fire årene, sa EU-president Charles Michel.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller onsdagen starten på et nytt kapitel. Nato ble ofte kritisert av Trump, som kalte alliansen et sluk for amerikanske ressurser.

Velkommen inn i Parisavtalen

Frankrikes president Emmanuel Macron sa seg spesielt fornøyd med at Biden tar USA inn i Parisavtalen igjen.

– Med Biden blir vi bedre i stand til å takle vår tids utfordringer, til å beskytte vår planet. Velkommen tilbake til Parisavtalen, tvitret han.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som hadde nære bånd til Trump, viste til sitt vennskap med Biden og uttrykte håp om godt samarbeid med USA.

Palestinernes president Mahmoud Abbas håper på en mer jevnbyrdig holdning fra Biden etter at Trump ensidig støttet Israel og satte palestinerne helt til side.

Latinamerikanske utfordringer

I Latin-Amerika står Biden overfor vanskelige utfordringer når det gjelder migrasjon, men både Brasils president Jair Bolsonaro og Mexicos president Andrés Manuel López Obrador, som begge var på god fot med Trump, ønsket ham likevel lykke til.

López Obrador sa seg tilfreds med at Biden stanser byggingen av grensemuren og med hans forslag til innvandringsreform.

I Venezuela oppfordret president Nicolás Maduro til dialog, idet han håper det blir slutt på Trumps ødeleggende ras av sanksjoner.

Noen venezuelanere som er kritiske til Maduro, er imidlertid skuffet over at Trump går fra borde.

Trump støttet Maduros rival Juan Guaidó, og Carlos Vecchio, som representerer Guaidó i Washington, tvitret bilder av seg selv fra innsettelsen av Biden og antydet at invitasjonen tyder på at Biden-administrasjonen vil fortsette å støtte Guaidó og avvise Maduros ønsker om dialog.

Cubas ledere kan derimot ha større forhåpninger om bedrede relasjoner. Biden var i Det hvite hus da Barack Obama innledet et tøvær mellom USA og Cuba, og flere cubanske tjenestemenn har uttrykt vilje til å gjenåpne dialogen med Washington.