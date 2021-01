Poeten Amanda Gorman møtt med stor applaus for diktopplesning under innsettelsesseremonien

NTB

Den 22 år gamle poeten Amanda Gorman, som leste dikt under innsettelsesseremonien til Joe Biden, hylles etter opplesingen.

Gorman, som er de yngste poeten som har lest opp dikt under en innsettelsesseremoni, ble møtt med mye applaus etter opplesingen.

Nyhetsbyrået AP trekker fram linjen: «even as we grieved, we grew» – «selv da vi sørget, vokste vi», fra diktet «The Hill We Climb». DPA skriver at Gorman stjal oppmerksomheten under seremonien.

Twitter-profilen hennes fikk i tiden etter seremonien nærmere ti tusen nye følgere i minuttet, skriver VG. Få timer etter har hun gått fra 36.000 følgere til over 470.000.