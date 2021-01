Greta Thunberg med takk for sist til Trump

Donald Trump har forlatt Det hvite hus som president for siste gang. Blant dem som godtet seg over det var den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.

Den svenske klimaaktivisten tok et sarkastisk farvel med USAs avtroppende president.

Da Donald Trump forlot Det hvite hus for siste gang som president var det mange av hans kritikere som gledet seg. Én som ikke la noe mellom var Greta Thunberg, som la ut følgende melding på Twitter.

«Han virker som en veldig lykkelig, eldre mann, som ser frem til en lys og vidunderlig fremtid. Så fint å se!» med et bilde at Trump som går forlater Det hvite hus i et militærhelikopter.

Kommentaren spiller på beskrivelsen Trump selv ga henne da han på Twitter skrev sarkastisk at hun «virket som en veldig lykkelig ung jente, som kan se frem mot en lys og vidunderlig fremtid», etter at hun hadde holdt den verdenskjente tordentalen i FNs hovedforsamling i 2019.

I talen anklaget Thunberg verdens ledere for å svikte fremtidens generasjoner i klimakampen. Donald Trump meldte USA ut av Paris-avtalen, en avgjørelse det er ventet at Joe Biden vil omgjøre som en av sine første avgjørelser som president.

De to har også siden da kommet med stikk mot hverandre på Twitter. Etter stormingen av Kongressen 6. januar ble Donald Trump og flere av hans støttespillere utestengt fra plattformen på ubestemt tid.