To døde etter eksplosjon i Madrid

Bygget er et boligbygg sørvest i sentrum av Madrid. Flere etasjer av bygget er totalskadd og stein og rester er strødd utover hele området.

NTB

Et boligbygg i sentrum av Madrid er totalskadd i en eksplosjon. To personer skal være døde, og flere er skadd.

To personer er foreløpig bekreftet omkommet, ifølge borgermesteren i Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Årsaken til ulykken mistenkes å være en gasslekkasje.

– Alt peker mot dette, sa borgermesteren da han besøkte ulykkesstedet.

De omkomne er en 85 år gammel kvinne og en mann som foreløpig ikke er identifisert, melder den spanske TV-kanalen RTVE med henvisning til landets innenriksdepartement og brannvesen.

Ytterligere åtte personer er skadd, én av dem alvorlig.

Store mengder politi og brannfolk er på stedet. Det har oppstått brann i bygget. Dette gjør søket etter omkomne og overlevende vanskelig, opplyste borgermesteren.

Hendelsen skjedde i 15-tiden onsdag ettermiddag i Calle de Toledo.

Videoer og bilder delt på sosiale medier viser enorme skader fra eksplosjonen. Flere etasjer av bygget er totalskadd, og fasaden har kollapset. Stein og rester er strødd utover området.

Bygget ligger sørvest i sentrum av Madrid og skal ha blitt brukt som bolig og kontor for prester. Det ligger ved siden av et eldrehjem, en skole og en kirke. De første meldingene om hendelsen opplyste feilaktig at det var eldrehjemmet som var rammet, skriver El País.