Donald Trump har forlatt Det hvite hus

President Donald Trump and Melania Trump går om bord i Marine One-helikopteret onsdag. De har forlatt Det hvite hus for siste gang. Foto: Alex Brandon, AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Donald Trump har forlatt Det hvite hus som president for siste gang. Etter en kort tale på luftforsvarsbasen Andrews lettet den avtroppende presidenten i Air Force One klokken 14.59 norsk tid med kurs for Florida.