Færre nordkoreanske avhoppere under koronapandemien

En folkemengde samlet i sentrum av den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang for å feire partikongressens valg av Kim Jong-un som generalsekretær. Foto: Jon Chol Jin / AP / NTB

Antallet avhoppere fra Nord-Korea til naboen og fienden i Sør falt kraftig i 2020 etter at diktaturstaten strammet grepet om grensene ytterligere.

Frykt for import av koronaviruset gjorde at grensene i Nord-Korea ble enda mer bevoktet i 2020. Det gjør at færre klarte å rømme til Sør-Korea.

Bare 229 gjorde det i fjor, mot 1.047 i 2019. Tallet har vært synkende i flere år, men det kraftige fallet i fjor må tilskrives pandemien, opplyser departementet for forening i Seoul.

Det store flertallet av nordkoreanske avhoppere tar seg først over grensa til Kina, der de ofte må bli i årevis før de kommer seg til Sør-Korea. Svært få klarer å ta seg over den demilitariserte grensa mellom de to landene.