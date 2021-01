Biden-administrasjonen varsler ny tilnærming til Saudi-Arabia

NTB

Biden-administrasjonen vil raskt vurdere terrorlistingen av Houthi-bevegelsen og stanse støtten til Saudi-Arabias offensiv i Jemen, sier Antony Blinken.

Under høringen i Senatet tirsdag sa Blinken, som er Joe Bidens kandidat til å bli USAs nye utenriksminister, at han «umiddelbart» vil se på Trump-administrasjonens terrorlisting av Houthi-bevegelsen i Jemen, i frykt for at den kan forverre den humanitære krisen i landet.

Blinken sa at terrorlistingen ikke ser ut til å bidra til innsatsen mot houthiene, og ei heller til å få dem tilbake til forhandlingsbordet, samtidig som den gjør det «enda vanskeligere enn det allerede er å tilby humanitær hjelp» til landets desperate befolkning.

Trump-administrasjonen kunngjorde 11. januar at houthiene skulle terrorlistes. Bevegelsen tok kontroll over Jemens hovedstad Sana høsten 2014, etter flere år med kaotiske tilstander i landet.

Noen måneder senere gikk Saudi-Arabia til krig mot dem, sammen med De forente arabiske emirater og flere andre land i regionen.

Koalisjonen har siden, med støtte fra vestlige land som USA og Storbritannia, gjennomført over 20.000 flyangrep og lagt store deler av Jemens infrastruktur i grus.

Blinken sa at houthiene må ta på seg sin del av ansvaret, men at også Saudi-Arabia har bidratt til den humanitære krisen.

– Derfor bør vår støtte ta slutt, sa han.