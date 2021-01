Biden med historisk nominasjon til visehelseminister

Transkvinnen Rachel Levine er nominert til posten som visehelseminister i Joe Bidens påtroppende regjering. Foto: Joe Hermitt / The Patriot-News via AP / NTB

NTB

Joe Biden nominerer Rachel Levine til visehelseminister. Helsetoppen kan bli den første transpersonen som godkjennes av Senatet til en føderal stilling,

Levine er Pennsylvanias øverste helsepolitiker, og er blitt en fremtredende figur i den amerikanske offentligheten gjennom innsatsen mot koronaviruset.

– Rachel Levine vil ta med seg stødig lederskap og viktig ekspertise som vi trenger for å få folk gjennom denne pandemien, uavhengig av hvor de bor, farge, religion, seksualitet, kjønnsidentitet eller noe annet, sier Biden.

Dersom Senatet vender tommelen opp, blir Levine den høyest rangerte transpersonen i det politiske USA, skriver Washington Post.

– Biden sa i sin valgkamp at hans administrasjon vil representere hele USA. I dag gjorde han det klart at transpersoner er en viktig del av landet vårt, sier Mara Keisling i det nasjonale senteret for likhet for transpersoner.