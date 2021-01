Biden og Trump naboer for en natt

Blair House i Washington under Jens Stoltenbergs besøk til daværende president Barack Obama i 2011. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Joe Biden tilbringer siste natt før han tar over som USAs president i Blair House, like over gata fra Det hvite hus der Donald Trump har siste dag på jobb.