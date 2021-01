Trump frigir dokumenter tilknyttet Russland-granskningen

NTB

På sin nest siste dag i embetet frigir USAs president Donald Trump dokumenter tilknyttet granskningen av bånd mellom hans medarbeidere og Russland.

Granskningen, som ble ledet av spesialetterforsker Robert Mueller, tok for seg antatt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Granskningen hang over Trumps presidentskap de tre første årene av perioden hans, fram til han ble frikjent i Senatet i riksrettssaken i februar 2020.

Trump har hele tiden hevdet at etterforskningen var grunnløs, og at Demokratene forsøkte å bruke den for å felle ham. I et notat sier han at enkelte deler er blitt retusjert, slik at de kan bli allment tilgjengelige, skriver Reuters.