Blinken sier USAs ambassade i Israel forblir i Jerusalem

Antony Blinken, Joe Bidens valg som utenriksminister, sier den kommende Biden-administrasjonen ikke vil reversere Trump-administrasjonens avgjørelser om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte den amerikanske ambassaden i landet dit. Foto: Alex Edelman / Pool via AP / NTB

NTB

Påtroppende president Joe Bidens valg som utenriksminister, Antony Blinken, sier USAs ambassade blir liggende i Jerusalem, dit den ble flyttet i 2017.

Trump-administrasjonen flyttet ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem i 2017. Avgjørelsen førte til omfattende palestinske demonstrasjoner på Gazastripen.

Blinken vil heller ikke gjøre om på Trumps avgjørelse om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Joe Biden uttalte i april at han ikke ville gjøre om på Trumps avgjørelse om han vant presidentvalget, men understreket at han var uenig i avgjørelsen. Biden sa da at flyttingen ikke burde funnet sted, fordi den ikke var en del av en bredere fredsavtale i Midtøsten mellom Israel og palestinerne.