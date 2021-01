Biden vil slutte USA til vaksinesamarbeidet Covax igjen

NTB

Den påtroppende administrasjonen i Washington vil slutte seg til det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax, som også Norge er del av.

Vaksinesamarbeidet ledes av Verdens helseorganisasjon, som Donald Trumps administrasjon brøt bånd med i 2020. Biden vil slutte seg til WHO igjen.

Tirsdag sier hans valg til utenriksminister, Antony Blinken, at USA også vil slutte seg til Covax.

– Vi tror sterkt på at vi både kan sørge for at alle amerikanere får vaksinen, men også hjelpe til med å sørge for at andre rundt om i verden får tilgang til det, sier Blinken i sin senatshøring, melder CNN.