To soldater fjernet fra innsettelsen grunnet høyreekstreme forbindelser

Store mengder soldater er satt inn i Washington DC for å sikre presidentinnsettelsen onsdag.

NTB

To soldater i den amerikanske nasjonalgarden er blitt fjernet fra oppdraget med å sikre innsettelsen av Joe Biden som USAs president.

Bakgrunnen er at de to har koblinger til høyreekstreme militsgrupper, sier to anonyme kilder i det amerikanske forsvarsdepartementet til AP.

Nasjonalgarden selv ønsket ikke å kommentere saken og henviste til Secret Service, som har det overordnede ansvaret for sikkerheten rundt presidentinnsettelsen.

Over 25.000 soldater i den amerikanske nasjonalgarden er kalt ut til å sikre innsettelsen av Joe Biden som president og Kamala Harris som visepresident onsdag, og store deler av Washington DC er sperret av. Sikkerheten er trappet kraftig opp fra normalen grunnet angrepet på Kongressen.