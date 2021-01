Reuters: Trump benåder neppe Giuliani

Han har stått ved Trumps side og forsvart ham i tykt og tynt. Men i oppgjørets time er han neppe vurdert som verdig til å bli benådet av sin uberegnelige oppdragsgiver.

Ifølge nyhetsbyråets Reuters kilder er en rekke kjente personer ført opp på listen over hvem Trump vil benåde før han går av som USAs 45. president onsdag 20. januar.

Blant dem som ventes benådet, er det hvitsnippforbrytere og rappere, blant andre rapstjernen Lil Wayne.

Men etter de voldsomme opptøyene på Captol Hill har Trump trolig måttet revurdere flere av navnene som var aktuelle å benåde, deriblant ham selv og sin egen familie, ifølge CNN. Dette blant annet som følge av at Trump selv nå stilles for riksrett for sin rolle i forkant av opptøyene.

Holder tilbake advokathonorar

Trumps advokat og tidligere New York-borgermester Rudy Giuliani. Les mer Lukk

Nå kommer det også opplysninger om at Trumps personlige og høyt profilerte advokat Rudy Giuliani, som tidligere var borgermester i New York, vil bli vraket fra benådingslisten. Dermed vil Giuliani være svært sårbar når Trump går av.

Den lojale støttespilleren, som har frontet Trump-administrasjonens mange søksmål etter påstander om valgjuks, bekreftet overfor ABC News sist søndag at han ikke vil bistå Trump under den kommende riksrettssaken i Senatet. Han viser til talen han holdt i forkant av Kongress-stormingen som årsaken til avslaget, ettersom denne gjør at han får status som vitne i saken, og dermed ikke kan ha rollen som forsvarer.

Ifølge Washington Post skal forholdet mellom Giuliani og Trump være tynnslitt. Trump skal de siste ukene ha gitt ordre om ikke å betale Giulianis advokatutgifter, etter misnøye med hans innsats og de skyhøye advokatregningene han skal ha forelagt Trump.

Risikerer å bli kastet ut

Advokatforeningen i New York skal dessuten undersøke om Rudy Giuliani bør fratas medlemskapet som følge av sin rolle i forkant av opptøyene i Kongressen. Det er kommet hundrevis av klager mot Giuliani.

Advokatforeningen siterer også fra talen som Giuliani holdt før en stor gruppe Trump-tilhengere trengte seg inn i kongressbygningen, hvor han blant annet sa «we will have a trail by combat», altså en voldelig duell for å avgøre en tvist. Giuliani har i ettertid blitt beskyldt for for å oppfordre til vold, men har avvist dette, og forklart at trial of combat-uttalelsen bare var en Game of Thrones-referanse som ikke skapte noen voldelig respons hos tilhørerne.

Sjefen for et firma for elektronisk stemmegivning under presidentvalget i USA, Antonio Mugica i Smartmatic, truer med å saksøke Fox News, Rudy Giuliani og andre av Donald Trumps medarbeidere for usanne anklager.

Rudy Giuliani ble i desember bekreftet smittet av coronavirus, og ble innlagt på sykehus, men ble senere friskmeldt.



Bannon ute i kulden



USAs president Donald Trump (t.v.) i samtale med spesialrådgiver Steve Bannon i Det hvite hus. Les mer Lukk

En annen sentral person under Trumps regime, er den kontroversielle strategen Steve Bannon, som tidligere var en del av presidentens innerste krets. Bannon er anklaget for bedrageri i forbindelse med innsamlingskampanje til Trumps Mexico-mur.

Det er blitt spekulert i om Wikileaks-grunnlegger Julian Assange ville bli benådet, men heller ikke han er trolig funnet verdig en plass på den eksklusive listen.

President Donald Trump har planer å benåde et 100-tall personer på hans siste dag i embetet, ifølge kilder i Det hvite hus.