Hver tredje utskrevne covid-pasient i England blir innlagt på nytt – en åttendedel av dem dør

Sjansen for å ha behov for et nytt sykehusopphold etter å ha blitt friskmeldt av covid-19 og utskrevet er over 30 prosent høyere sammenlignet med andre pasienter innlagt av andre årsaker.

En studie gjennomført av britiske forskere og leger har kommet frem til at utskrevne covid-pasienter er i større risiko for alvorlig sykdom og dødsfall i flere måneder etter de er friskmeldt. Studien blir for øyeblikket fagfellevurdert og er publisert på nettstedet Medrxiv for upublisert helsevitenskap.

Forskerne bak studien hevder at personer tidligere smittet av coronaviruset har økt sjanse for å utvikle en rekke komplikasjoner og skader på indre organer, spesielt personer under 70 år. En av åtte pasienter som blir innlagt på nytt mister livet.

– Det at vi ser en økt risiko blant unge mennesker er noe vi må ta tak i, sier lege Charlotte Summers ved University of Cambridge til The Guardian.

En ung mann smittet av coronaviruset får behandling ved Royal Papworth Hospital i England. Storbritannia ser økte tilfeller av re-innleggelse blant unge friskmeldte covid-pasienter.

Lignende tendenser i Norge

Forskerne knytter komplikasjonene og dødsfallene som oppstår opptil fem måneder etter pasienten er friskmeldt opp mot såkalt «lang-covid», altså symptomer og skader som vedvarer. Flere utvikler lungeproblematikk, samt problemer med hjertet, leveren og nyrene.

Ifølge Tidsskrift for Den norske legeforening ser man lignende tendenser i Norge. Personer med mildt forløp rapporterer langvarige symptomer som brystsmerter, tungpustethet, hodepine og utmattelse. Ifølge Tidsskriftet er det uklart hvorvidt alle med langvarige symptomer vil bli 100 prosent friske igjen.

Britiske leger og National Health Service (NHS) frykter at mange vil utvikle kroniske lungeproblemer.

– Hvis dette blir tilfellet vil bølgen av nye faste pasienter gjøre at presset på helsevesenet øker voldsomt fremover, sier Summers.

Høyest dødelighetsrate i verden

Storbritannia er allerede i en kritisk fase og er det området i verden med høyest dødelighetsrate som følge av covid-19, skriver Metro. Ifølge tall fra University of Oxford faller de bak USA, Brasil, India og Mexico når det gjelder totalt antall døde, men når det gjelder dødsfall per innbygger slår de samtlige land.

Per dags dato har Storbritannia 3,4 millioner bekreftede smittetilfeller og 89.860 dødsfall som følge av coronaviruset. Statsminister Boris Johnson har innført strenge smitteverntiltak som trolig vil vedvare til våren.