Donald Trumps tid i Det hvite hus er over

Donald Trump ble stilt for riksrett to ganger under sine fire år som USAs president, og han etterlater seg et dypt splittet land som har kommet på kant med mange av sine allierte.

NTB

Donald Trump var en uberegnelig president, som viste sin sanne forakt for det amerikanske demokratiet.

Trumps valgseier i 2016 kom som et sjokk på de fleste, trolig også ham selv.

Hillary Clinton fikk rett nok millioner flere stemmer, men det amerikanske valgsystemet sørget for at en 70 åring som var kjent for sitt hemningsløse selvskryt, hissige temperament og lettvinte omgang med sannheten kunne flytte inn i Det hvite hus.

Født til rikdom

Donald John Trump vokste opp i New York som sønn av den velstående eiendomsmagnaten Fred Trump.

Takket være forskudd på arv var han millionær alt som åtteåring og levde et beskyttet liv i et hjem der faren dominerte.

Som 13-åring ble han sendt på militærakademi for å lære disiplin, uten at det tilsynelatende hjalp. Senere ble det økonomistudier.

Trump ble innkalt til militærtjeneste fire ganger, men fikk til slutt fritak av helsemessige grunner og begynte i farens eiendomsselskap.

Kasinoer og golfanlegg

Fakta om Donald Trump * Født 14. juni 1946 i Queens i New York. * Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap. * Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania. * Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer. * Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet. * Er ifølge Forbes (2018) god for 3,1 milliarder dollar, rundt 25 milliarder kroner. Er dermed USAs rikeste president noensinne. * Var i 2004–2015 produsent og programleder for realityshowet «The Apprentice» på TV-kanalen NBC. * Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012. * I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016. * Tiltrådte 20. januar 2017 som USAs 45. president. * Stilte til gjenvalg i 2020-valget. Etter et valg med rekordhøy valgdeltakelse og svært jevne resultater i flere vippestater erklærte Joe Biden seier lørdag 7. november. Trump fremmet en rekke ubegrunnede påstander om valgfusk og uregelmessigheter og ville ikke innrømme valgnederlag. (Kilde: NTB)

Trump Organization satset på 1970-tallet på hoteller, kasinoer og golfanlegg, men med vekslende hell. De to kasinoene Trump Plaza og Trump Taj Mahal i Atlantic City gikk begge dundrende konkurs.

Trump arrangerte også missekåringer, men det var først da han fikk sitt eget TV-show «The Apprentice» i 2004 at han for alvor ble et kjent ansikt for amerikanske TV-seere.

Showet gikk ut på å la uerfarne forretningstalenter få prøve seg, for deretter å bli sparket dersom de ikke levde opp til Trumps krav.

Skjellsordene haglet

Sparking av medarbeidere har også foregått i stort tempo i Det hvite hus, der stabs- og kommunikasjonssjefer, sikkerhetsrådgivere, statsråder og andre har gått inn og ut av dørene de siste fire årene.

Trump selv har tilbrakt mye tid på egne golfanlegg og har nærmest daglig latt skjellsordene hagle over tidligere medarbeidere, medier, politiske motstandere, kritikere, mexicanere og muslimer i form av Twitter-meldinger.

Tre år etter at han overtok som president, konstaterte faktasjekkerne i Washington Post at han til da hadde kommet med over 10.000 «falske og uriktige påstander», og flere skulle det bli.

Video: Trump om poststemmer: – USA vil bli sett på som en vits

Vendte verden ryggen

Omgitt av rådgivere som Steve Bannon, Roger Stone og John Bolton la Trump seg ut med gamle allierte, trakk USA fra atomavtalen med Iran og Parisavtalen og reist tvil om Nato-samarbeidet.

Han kuttet også all bistand til palestinerne, flyttet USAs ambassade til Jerusalem, anerkjent Israels okkupasjon av Golanhøydene og la fram en fredsplan som ikke tar hensyn til palestinerne.

Trump gikk samtidig til handelskrig mot Kina, Europa, Mexico og Canada, men oppnådde ikke det han ville og etterlater seg det største handelsunderskuddet på 14 år.

Stille i dørene

Samtidig gikk han gått stille i dørene overfor Russlands president Vladimir Putin, snakket varmt om Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og hyllet høyrepopulistiske ledere som Filippinenes Rodrigo Duterte, Brasils Jair Bolsonaro og Ungarns Viktor Orbán.

På hjemmebane har Trump fulgt en velkjent konservativ oppskrift og sørget for skattelette for de rikeste, slik republikanske presidenter som Ronald Reagan og George W. Bush har gjort før ham.

Den lovede økonomiske veksten uteble til tross for global høykonjunktur, mens USAs budsjettunderskudd og statsgjeld nådde nye høyder.

Massedød

Da coronapandemien rammet USA med full styrke våren 2020, avfeide Trump det hele som en mild influensa. Amerikansk helsevesen var ute av stand til å håndtere krisen.

Trump var lite villig til å stenge ned landet for å bremse smittespredning, anklaget Kina for å stå bak pandemien og trakk støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Nesten 25 millioner amerikanere har til nå fått påvist smitte og tallet på døde har passert 400.000. Bedrift etter bedrift måtte stenge, økonomien har krympet kraftig og millioner har mistet jobben.

Skatteavsløring

Bildet av Trump som en suksessrik forretningsmann bleknet også da New York Times fikk tak i skattemeldingene hans for de siste 20 årene.

De avdekket at Trumps selskap stort sett har gått med store underskudd opp gjennom årene, at han sliter med enorm gjeld, knapt har betalt inntektsskatt og har en rekke rettssaker foran seg.

Video: Trump: – Taper jeg så gjør jeg noe annet

Fanatiske tilhengere

Da presidentperioden gikk mot slutten, og Demokratene valgte tidligere visepresident Joe Biden som sin kandidat, viste meningsmålingene raskt at Trump ville måtte kjempe hardt for gjenvalg.

Som i 2016 forsøkte han å tegne et bilde av motstanderne som farlige sosialister som ville frarøve amerikanerne den siste rest av frihet, og han hevdet også at kun valgfusk kunne frata ham seieren.

Mot slutten av valgkampen skjerpet han retorikken kraftig og gjorde sitt beste for å hisse opp de mest fanatiske av sine tilhengere, blant dem høyreekstreme militsmedlemmer og tilhengere av vanvittige konspirasjonsteorier.

Tapte

Amerikanere flest hadde imidlertid fått nok og i valget 3. november ble det avgitt hele 155 millioner stemmer, flere enn noensinne i USAs historie.

Biden vant klart og fikk over 7 millioner flere stemmer og 74 flere valgdelegater enn Trump, som ikke uventet viste seg om en særdeles dårlig taper.

Påstandene hans om valgfusk ble avvist av rettsvesenet og myndigheten i delstat etter delstat, men Trump fastholdt hardnakket at Demokratene hadde «stjålet» valget fra ham.

Da USAs folkevalgte 6. januar formelt skulle utrope Biden som vinner, oppmuntret Trump i en tale tusenvis av tilhengere til å gå mot kongressbygningen.

Riksrett

Fem mennesker måtte bøte med livet da Senatet ble stormet av fanatiske Trump-tilhengere, og selv tidligere støttespillere og partikollegaer vendte da presidenten ryggen. Han ble også kastet ut av sosiale medier som Twitter og Facebook.

13. januar vedtok Representantenes hus å stille Trump for riksrett, både for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» og for å ha «undergravd og forsøkt å hindre godkjenningen av resultatet av presidentvalget».

Uansett utfall av riksrettssaken – det er dette milliardæren som lovet å gjøre «America great again» vil bli husket for.

Video: Trump stilt til veggs om corona-utsagn: – Det der stemmer ikke