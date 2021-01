Harris vil ikke bruke superstemmen sin for ofte

NTB

Påtroppende visepresident Kamala Harris vil bruke sin avgjørende stemme i Senatet hvis hun må, men sier hun helst vil finne flertall på andre måter.

Som visepresident har Kamala Harris den avgjørende stemmen når Senatet ikke klarer å få flertall. Det kan bli aktuelt i tiden framover, ettersom Demokratene og Republikanerne har 50 seter hver.

– Siden vår nasjon ble stiftet, er det kun avlagt 268 avgjørende stemmer fra en visepresident. Jeg vil jobbe utrettelig som deres visepresident, og om nødvendig utføre denne konstitusjonelle plikten, skriver Harris i San Francisco Chronicle.

– Samtidig er det mitt håp at i stedet for et uavgjortresultat, vil Senatet finne en felles forståelse og gjøre jobben sin for det amerikanske folket, skriver hun videre.