Kongressbygningen evakuert etter brann under motorvei

NTB

Kongressbygningen i Washington D.C. er evakuert, og en generalprøve på Joe Bidens innsettelse ble stanset, på grunn av en brann i et nærliggende kvartal.

Kort tid etter evakueringen mandag ettermiddag norsk tid ble det bekreftet at den ikke skyldtes en direkte trussel mot kongressbygningen. Folk ble likevel bedt om å bli innendørs og å fjerne seg fra vinduer.

En rekke deltakere i en generalprøve på presidentinnsettelsen onsdag, deriblant et militært korps, ble sendt innendørs, til et trygt sted i kongressbygningen.

Brannvesenet i Washington D.C. skriver på Twitter at det brant under motorveien I-695, som ligger drøyt 900 meter sør for kongressbygningen.