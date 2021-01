CNN: Trump lander i Florida før Biden blir innsatt som president

NTB

Donald Trump ønsker å få brukt presidentflyet Air Force One én siste gang før han forlater presidentembetet og flyr ned til feriestedet Mar-a-Lago onsdag.

Joe Biden og hans familie får se Trump forlate Det hvite hus i helikopter for siste gang onsdag morgen, skriver CNN.

Derfra flyr han til luftforsvarsbasen Andrews, der presidentflyet Air Force One venter ham. Trump ønsker også at militæret skal være til stede, med pomp og prakt verdig et statsbesøk, samt hans egne tilhengere.

Derfra skal Trump til Palm Beach i Florida, der hans eget feriested, Mar-a-Lago ligger. Etter planen skal Trump være framme før klokka 18 onsdag norsk tid, når Joe Biden blir innsatt som USAs 46. president.

Det ventes ikke at de to møtes før innsettelsesseremonien, og det er ikke klart hvorvidt Trump vil komme med noen form for avskjedstale fra Det hvite hus, eller skrive et brev til Biden, som er vanlig for avtroppende presidenter.