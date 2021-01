Eksperter bekymret: FBI mister kontrollen på høyreekstreme celler i USA

Blokkeringer og utestenginger på sosiale medier av høyreekstreme knyttet til stormingen av Capitol Hill skaper problemer for FBIs etterforskning. Eksperter er spesielt bekymret for tiden etter innsettelsen.

Onsdag skal påtroppende president Joe Biden offisielt ta over roret og innsettes som USAs 46. president. Siden stormingen av Capitol Hill og kongressmøtet 6. januar har en større etterforskning pågått. Nå frykter FBI at utestengning fra sosiale medier stikker kjepper i hjulene på deres overvåkning av høyreekstreme i landet.

Jacob Anthony Chansley tok seg inn i Capitol Hill-bygningen 6. januar. Han ble pågrepet tre dager senere. Les mer Lukk

På leting etter «ferskt blod»

I kjølvannet av hendelsen 6. januar har plattformer som Facebook og Twitter stengt president Trumps kontoer, samt flere kontoer som tilhører personer som deltok i stormingen av Kongressen – deriblant Jacob Anthony Angeli Chansely, kjent som «sjamanen».

Chansley ble pågrepet 9. januar og blir av FBI betegnet som en terrortrussel. Han er en av mange identifiserte høyreekstreme som deltok i stormingen, og flere av dem har nå begynt å utvide sitt nettverk.

– Vi har observert at de går fra plattform til plattform for å bygge et større nettverk. På disse nye plattformene finner de ferskt blod, sier sjefen for watchdog-organisasjonen Media Matters for America Angelo Carusone til CNN.

FBI frykter at de mister kontrollen

Nå frykter FBI at de mister kontrollen på høyreekstreme celler på nett og at flere rekrutteres.

– Det blir stadig viktigere å vite hva de foretar seg, spesielt hvis de beveger seg mer og mer inn i skyggen. Hvis man mister kontrollen på dem, så mister man muligheten til å identifisere celler og avverge angrep, sier FBI.

To dager før innsettelsen er Washington DC ikke til å kjenne igjen. Forretningseiere har spikret plater over vinduene og dørene til virksomheten sin, og store barrikader bygges rundt flere sentrale bygninger, deriblant Capitol Hill. Mange frykter nye opptøyer og angrep på dagen, men eksperter mener det er større grunn til bekymring rundt tiden etter innsettelsen. De tror ekstremister vil «gå i dvale» de kommende dagene.

– Et forsøk på å starte borgerkrig vil trolig ikke skje før innsettelsen, men etter, sier visepresident for Anti-Defamation League's Center on Extremism, Oren Segal, til CNN.

(Saken fortsetter under bildet)

Slik ser gatene i Washington DC ut nå. Flere har valgt å stenge og sikre sine virksomheter i forkant av innsettelsen onsdag. Mange velger også å forlate byen. Les mer Lukk

Kidnappingsforsøket i Michigan

Kidnappingsforsøket av Michigans guvernør Gretchen Whitmer blir brukes som et eksempel på hva eksperter frykter vil kunne skje i kjølvannet av innsettelsen onsdag. Les mer Lukk

Segal peker på kidnappingsforsøket av Michigan-guvernør Gretchen Whitmer under en demonstrasjon mot corona-restriksjonene i delstaten i fjor. President Trump var svært kritisk til guvernørens strenge tiltak og ga uttrykk for misnøye både før og etter kidnappingsforsøket. Segal mener at dette gir en pekepinn på hvilke reaksjoner man frykter kan komme fra Trump-velgerne når Biden tar over.

Eksperter advarer mot en falsk følelse av trygghet dersom innsettelsen gjennomføres uten dramatikk. Segal og andre eksperter mener at trusselen er størst når skuldre senkes, barrikadene fjernes, nasjonalgarden trekkes ut og folks oppmerksomhet rettes mot noe annet.