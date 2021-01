Trump planlegger et 100-tall benådninger

NTB

President Donald Trump har planer å benåde et 100-tall personer på hans siste dag i embetet, ifølge kilder i Det hvite hus.

Blant dem som ventes benådet, er det hvitsnippforbrytere og rappere. Men trolig ikke Donald Trump, selv, ifølge CNN.

To av kildene sier at det var et møte i Det hvite hus søndag for å gjøre ferdig den siste listen over benådninger.

Han benådet en rekke personer før jul, men siden har han vært opptatt med å følge valgkollegiet, og han ventet enda lenger etter å ha blitt beskyldt for å oppildne til stormingen av Kongressen.

Vil Trump benåde seg selv?



Opptøyene kompliserte hans ønske om å benåde seg selv, familien sin og Rudy Giuliani.

Selv om det fortsatt er uklart, tror ikke medarbeiderne hans at han vil gjøre det nå. De skal ha fortalt ham at det vil få ham til å se ut som han er skyldig i noe.

Noen av Trumps rådgivere har også bedt ham om ikke å benåde noen av dem som var involvert i opptøyene, selv om Trump selv i begynnelsen mente de ikke hadde gjort noe galt.

Fortsatt kommer det en jevn strøm om anbefalinger og forespørsler om benådning til Det hvite hus.