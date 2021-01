Svakeste BNP-vekst på fire tiår i Kina

Kinas BNP-vekst på 2,3 prosent i 2020 var landets svakeste på over 40 år da koronapandemien herjet kloden. Her arbeider en kvinne med munnbind på en fabrikk i Donghai-fylket i Jiangsu-provinsen øst i Kina. Foto: Chinatopix via AP / NTB

Les mer

Lukk