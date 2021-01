USA fordømmer Navalnyj-pågripelse

NTB

Utenriksminister Mike Pompeo sier USA fordømmer pågripelsen av den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

Navalnyj ble pågrepet straks etter landing i Russland søndag, da han returnerte til hjemlandet etter å ha tilbrakt fire måneder i Tyskland, hvor han fikk behandling etter å ha blitt forgiftet.

– USA fordømmer sterkt Russlands avgjørelse om å pågripe Aleksej Navalnyj. Vi registrerer med dyp bekymring at dette er det siste i en rekke forsøk på å fortie Navalnyj og andre opposisjonelle og uavhengige stemmer som er kritiske til russiske myndigheter, heter det i en uttalelse fra Pompeo.

Vestlige eksperter har fastslått at Navalnyj ble forgiftet med Novitsjok, en nervegift som ble utviklet under sovjettiden. Navalnyj mener det er den russiske sikkerhetstjenesten FSB som står bak og har anklaget president Vladimir Putin for å ha gitt ordre om at han skulle drepes.