Migranter møtt av tåregass i Guatemala

NTB

Politiet i Guatemala tok søndag i bruk tåregass mot gruppen på tusener av migranter fra Honduras som er på vei til USA, ifølge AFP-journalister på stedet.

Politifolk og soldater omringet migrantgruppen ved landsbyen Vado Hondo, nær grensen til Honduras, før de brukte tåregass.

Soldater slo også mot personer som forsøkte å trenge gjennom barrikadene, ifølge AFP-journalister på stedet.

I møte med sikkerhetsstyrkene trakk migrantene seg tilbake. Noen flyktet tilbake til fjellene, mens andre holdt seg i området. Mange mistet eiendelene sine.

Det er anslått at 9.000 migranter fra Honduras lørdag krysset grensen til Guatemala. De har som mål å komme seg til USA, men først må de gjennom Guatemala og Mexico.

For å begrense spredningen av koronasmitte har Guatemalas sikkerhetsstyrker fått strenge ordre om å ikke la noen passere.

– Gruppen vil ikke slippe gjennom, sa Guillermo Diaz, sjef for migrasjonsmyndighetene i Guatemala.

Migrantene er på flukt fra fattigdom, arbeidsløshet og narkotikarelatert vold. To orkaner som nylig traff Mellom-Amerika, har forverret situasjonen i regionen ytterligere. Migrantene håper på et bedre liv i et USA med Joe Biden som president.

Myndighetspersoner sier at nesten 1.400 av migrantene, deriblant 192 barn, har blitt returnert til Honduras søndag.