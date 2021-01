Navalnyj pågrepet da han landet i Moskva – Russland kritiseres

Aleksej Navalnyj og kona Yulia på bussen på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva. I 19-tiden norsk tid melder nyhetsbyrået AFP at opposisjonspolitikeren er pågrepet. Foto: Mstyslav Chernov / AP / NTB

NTB

Aleksej Navalnyj ble som ventet pågrepet da han vendte tilbake til Russland søndag, en pågripelse som fordømmes av EU og USA og vekker bekymring i Norge.

Navalnyj, en av Russlands president Vladimir Putins største kritikere, var søndag tilbake i Russland for første gang siden han ble forgiftet og evakuert til Tyskland i august i fjor.

Flyet hans landet klokken 18.15 norsk tid i Moskva, men kun tre kvarter etterpå ble han pågrepet. Flyet ble omdirigert til Sjeremetjevo-flyplassen like før landing.

Det skulle egentlig landet på Vnukovo-flyplassen, der flere av Navalnyjs støttespillere hadde samlet seg.

Varslet pågripelse

44-åringen ble pågrepet for flere angivelige brudd på betingelsene på en betinget dom for bedrageri fra 2014, opplyste Russlands fengselsetat FSIN i en kunngjøring.

De la til at Navalnyj skal holdes i varetekt til en rettslig kjennelse er på plass.

Navalnyj vendte tilbake til Russland til tross for at russiske myndigheter hadde advart om at han ville bli arrestert.

Navalnyj og kona Yulia nådde fram til passkontrollen på flyplassen. Like etterpå ble Navalnyj pågrepet. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

– Jeg er en russisk borger som har full rett til å vende hjem, sa Navalnyj til journalister på flyet før landing.

Søreide bekymret

– Svært bekymret for arrestasjonen av opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, skriver Søreide via Utenriksdepartementet sin Twitter-konto søndag kveld.

– Vi holder russiske myndigheter ansvarlige for at hans grunnleggende rettigheter blir ivaretatt. Russland må gjøre omstendighetene rundt forgiftningen av Navalnyj kjent, la hun til.

USAs påtroppende president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan har bedt Russland løslate Navalnyj.

– Navalnyj bør bli løslatt umiddelbart, og de som sto bak forsøket på å ta livet hans, må ansvarliggjøres, skriver Sullivan på Twitter.

EU-president Charles Michel har også gått ut og kritisert pågripelsen.

– Pågripelsen av Aleksej Navalnyj da han landet i Moskva er uakseptabel, tvitret Michel i 20-tiden søndag kveld.

– Vi ber russiske myndigheter øyeblikkelig slippe ham fri, føyet Michel til.

Forgiftet

Navalnyj ble i august evakuert til Tyskland der han har fått behandling etter å ha blitt akutt syk under en flytur fra Sibir til Moskva.

Vestlige eksperter har fastslått at han ble forgiftet med Novitsjok, en nervegift som ble utviklet under sovjettiden.

Navalnyj mener det er den russiske sikkerhetstjenesten FSB som står bak, og har anklaget president Vladimir Putin for å ha gitt ordre om at han skulle drepes.

Russiske myndigheter avviser imidlertid all innblanding, og russisk påtalemyndighet mener at det ikke er noen grunn til å etterforske saken.

Amnesty: Politisk motivert

Amnesty International hevder søndag at pågripelsen av Navalnyj er et forsøk på å tvinge ham til stillhet.

– Pågripelsen understreker behovet for å etterforske anklagene om at han ble forgiftet av myndighetspersoner etter ordre fra høyeste hold, sier lederen for rettighetsorganisasjonens Moskva-kontor, Natalia Zvjagina.

Amnesty understreker at han ikke hadde mulighet til å følge domsbetingelsene som han er anklaget for å ha brutt, da han var innlagt på sykehus i Berlin.

De hevder dommen mot Navalnyj fra 2014 og søndagens pågripelse er politisk motivert og at Navalnyj er uskyldig.

37 personer ble søndag også pågrepet mens de ventet på Vnukovo-flyplassen, ifølge gruppen OVD-Info, som overvåker arrestasjoner i Russland.