Sverige: Tenåringsjenter omkom i ulykke

To svenske tenåringsjenter på snøscooter mistet livet da de kolliderte med et tog søndag.

De to jentene krysset en jernbaneovergang med snøscooter da de kolliderte med toget, melder Aftonbladet.

Ulykken skjedde i Söråker.

– Det er en uovervåket jernbaneovergang. Hvor en scooter ville passere og toget ankom samtidig. To personer, to jenter i tenårene, døde, sier Josef Wiklund i politiet, under en pressekonferanse.

Politiet opplyser at fire personer var involvert i ulykken. Sjåføren av scooteren og en yngre gutt, kom fra det uten alvorlige skader.

Nødetatene ble meldt om ulykken klokken 13:18 søndag ettermiddag.