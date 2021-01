Politi og soldater i USA på tå hev i frykt for mer vold

NTB

Det er frykt for nye voldelige protester i USA før innsettelsen av Joe Biden. Lørdag ble en bevæpnet mann pågrepet ved en sikkerhetskontroll nær Kongressen.

Lørdag var situasjonen i landet stort sett rolig. Det ble kun meldt om enkelte mindre demonstrasjoner på ulike kanter av landet.

Men myndighetene mener at det kan bli mer urolig søndag ettersom Trump-tilhengere i flere uker har planlagt protester mot Joe Biden og hans nye regjering denne dagen. I samtlige amerikanske delstater skal det være planlagt demonstrasjoner.

Sikkerheten rundt delstatenes kongressbygninger er svært strenge etter at Trump-tilhengere stormet Kongressen i Washington for halvannen uke siden. I Texas og Kentucky er de lokale kongressbygningene stengt, og i delstaten Connecticut er Nasjonalgarden kalt inn for å kunne stå imot opptil 2.000 demonstranter.

– Forberedt på alt

– Vi forbereder oss på at alt kan skje, sier Pedro Muniz i Nasjonalgarden, men han legger til at det ikke er snakk om konkrete trusler.

Lørdag ble en mann pågrepet idet han forsøkte å ta seg inn i et område ved Kongressen i Washington D.C. som han ikke hadde akkreditering for.

I bilen til 31-åringen fant politiet et håndvåpen og over 500 kuler, haglpatroner og pistolmagasiner, som han ikke skal ha hatt tillatelse til å ha med seg til Washington.

En politikilde sier at mannen var innleid for å utføre arbeid. Han ble løslatt samme dag ettersom han ikke ble ansett som en sikkerhetstrussel, men ble siktet for ulovlig våpenbesittelse, ifølge amerikanske medier.

Park avstengt

I Washington er sentrum allerede sperret av og flere tusen soldater utplassert for å hindre nye opptøyer fram mot innsettelsen. Doble gjerder er satt opp rundt hele kongresskomplekset, og den store parken National Mall foran Kongressen er avsperret. Det vil den også være under innsettelsesseremonien for Joe Biden onsdag.

Innen visse voldsforherligende og lyssky grupper oppfordres nå medlemmer til å bli hjemme fordi sikkerhetstiltakene er så omfattende at det er stor risiko for å bli tatt.