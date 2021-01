USA fordømmer valg-volden i Uganda

NTB

Det amerikanske utenriksdepartementet sier USA er svært urolig over volden og uregelmessighetene ved valget i Uganda.

Yoweri Museveni har blitt erklært som vinner av det omstridte valget i landet og sikret seg en sjette periode som president i Uganda.

– Folket i Uganda stilte opp for å stemme i det nasjonale valget 14. januar tross trusler og frykt, skriver talsperson Morgan Ortagus i USAs utenriksdepartement i en uttalelse.

Ifølge landets valgkommisjon vant Museveni med 58,6 prosent av stemmene, mens hans fremste utfordrer Bobi Wine fikk 34,8 prosents oppslutning. Valgdeltakelsen var på 52 prosent.

– Vi er dypt bekymret for de mange og troverdige rapportene om at sikkerhetsstyrker har utøvd vold før valget og for uregelmessigheter i gjennomføringen av valget, heter det videre i uttalelsen.

Valgkampen har vært preget av vold og strenge koronarestriksjoner, som ifølge FN er blitt brukt til å hindre opposisjonen, og spesielt Wines tilhengere, i å drive valgkamp. Flere titall er blitt drept i sammenstøt med politiet.

Valgobservatører fra EU, FN og andre menneskerettighetsgrupper ble nektet å observere valget. Wine har oppfordret folk til å demonstrere dersom de føler at resultatet er urettferdig. Museveni sier at voldelige opptøyer vil tilsvare forræderi og har advart opposisjonen mot å skape kaos.