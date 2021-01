Indisk massevaksinering i gang

En koronavaksine klargjøres for en helsearbeider på et sykehus i Hyderabad. Foto: Mahesh Kumar A. / AP / NTB

NTB

India har startet massevaksineringen av 300 millioner mennesker, en kolossal oppgave i et land med manglende infrastruktur og stor vaksineskepsis.

Sykehusene var lørdag pyntet med blomster og ballonger i forbindelse med at kampanjen ble lansert.

Det er verdens største massevaksinering som nå starter, og målet er at rundt 300 millioner av landets 1,3 milliarder innbyggere skal være vaksinert innen juli.

Helsearbeidere, de over 50 år og personer i risikogrupper kommer først i køen. Det skal brukes to ulike vaksiner, men kliniske tester er kun fullført for den ene.